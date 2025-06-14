«الهوية والجنسية»: خدمات استباقية  لإسعاد المتعاملين وتحسين جودة حياتهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إسعاد المتعاملين، وتحسين جودة حياتهم، وتقديم خدمات استباقية لهم قبل طلبها، تعد من الأهداف الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إذ تحرص «الهيئة» على تحقيق هذا الهدف، من خلال تطوير منظومة خدماتها باستمرار في ضوء مؤشرات الأداء، وآخر المستجدات وأحدث التوجهات والتقنيات في المنطقة والعالم.

ويعد توفير وتمكين أصحاب الهمم وتوفير فرص العمل لهم، وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، الأمر الذي يضمن لهم العيش الكريم، من بين الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحقيقها؛ انطلاقاً من إيمانها بالمسؤولية المجتمعية، والتزامها بالمساهمة الفاعلة في تحسين جودة المجتمع.

وتسعى «الهيئة» لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى المعلومات المنشورة في الموقع الإلكتروني عبر إجراءات وخدمات معينة، تتضمن أولاً، الدعم المباشر للحصول على الخدمات من خلال توفير المساعد الافتراضي بلغة الإشارة، أي عندما يشير المستخدم بالمؤشر على نص معين، تبدأ الشخصية الكرتونية بترجمته إلى لغة الإشارة، ثانياً، إمكانية تكبير مقاس الخط، ثالثاً، إمكانية خاصية تحويل النص إلى كلام مسموع، رابعاً، توفير خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب، خامساً، استمع إلى هذه الصفحة، سادساً، تغيير الألوان، سابعاً القراءة الليلية.

كما يتم إعفاء الأشخاص من ذوي «الهمم» من الرسوم والضمانات الخاصة بالخدمات، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن رسوم الخدمات والضمانات المالية، بالإضافة إلى ذلك، توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، فرص توظيف متكافئة وعادلة للمواطنين من أصحاب الهمم، كما تقوم بتوفير التدريب المناسب لتعزيز مهاراتهم الشخصية، وذلك لتعزيز دورهم في عملية بناء رأس المال البشري وتطويره.



سعادة المتعاملين

قامت «الهيئة» بتوفير مسارات إرشادية على الأرضيات لتوجيه أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير مكاتب خدمة مخصصة لأصحاب الهمم بمراكز سعادة المتعاملين، كما توفر «الهيئة» الكراسي المتحركة لنقلهم بسلاسة وراحة تامة، وتوفير حمامات خاصة لأصحاب الهمم، إضافة إلى ذلك توفر «الهيئة» مصاعد بمساحات واسعة لهم بما يكفي للسماح بحركة الكراسي المتحركة، إلى جانب ذلك، وفرت «الهيئة» بوابات واسعة لتسهيل عملية دخول الكرسي المتحرك لأصحاب الهمم، إضافة إلى توفير مواقف سيارات خاصة لأصحاب الهمم.



خدمات متقدمة

تسعى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالارتقاء بخدمة كبار المواطنين والمقيمين، من خلال خدمات مراكز سعادة المتعاملين، التي تتضمن خدمات عديدة ومختلفة، منها : توفير مكاتب خدمة خاصة بكبار المواطنين والمقيمين وإعطائهم الأولوية في الدور، وتوفير الكراسي المتحركة لمن يرغب منهم، وتوفير مصاعد بمساحات واسعة بما يكفي للسماح بحركة الكراسي المتحركة، وبوابات واسعة لتسهيل عملية دخول الكرسي المتحرك لكبار المواطنين والمقيمين، ومواقف سيارات خاصة لكبار المواطنين والمقيمين.



الإعفاء والضمانات

كما ويعفى كبار المواطنين (70 عاماً فما فوق) من إجراء البصمة عند تجديد بطاقة الهوية في حال سبق التقاط بصماتهم، حيث يعفى الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي من رسوم الخدمات وضمانات المالية، إضافة إلى ذلك تعفى فئة الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي من رسوم الخدمات والضمانات المالية، الأمر الذي يرتقي بجودة الخدمة المقدمة وإسعاد كبار المواطنين.