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شرطة رأس الخيمة تطلق «نسعى لأجلكم» لتعزيز التواصل المجتمعي

شرطة رأس الخيمة تطلق «نسعى لأجلكم» لتعزيز التواصل المجتمعي
15 يونيو 2025 02:01

رأس الخيمة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بمركز شرطة المدينة الشامل، وبالتعاون مع عدد من الإدارات المختصة، مبادرة «نسعى لأجلكم»، وذلك ضمن مبادرات عام المجتمع 2025.
وتهدف المبادرة إلى إحياء روح العطاء وتعزيز العمل الجماعي في خدمة المجتمع، ودعم استدامة الأمن والأمان، وترسيخ مفاهيم المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية. وأوضح المقدم عبدالله يوسف العلي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، أن المبادرة تُعنى بإسعاد العاملين وتحفيزهم، إلى جانب خدمة المتعاملين، لا سيما كبار المواطنين وطلبة المدارس وأصحاب الهمم، من خلال تنظيم زيارات وورش توعوية تثقيفية.
من جانبه، أشار الرائد حسن عبدالله العوضي، إلى تنفيذ المبادرة في عدد من المواقع، منها مجلس الشيخ محمد بن سعود للصيادين، ومركز أمان لأصحاب الهمم، وعدة مدارس في الإمارة، مؤكداً دورها في تعزيز التواصل المجتمعي وتوعية الفئات المستهدفة.

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