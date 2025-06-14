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شرطة أبوظبي تخرج دورة حفظ الأمن العام

خلال حفل التخريج (من المصدر)
15 يونيو 2025 02:01

أبوظبي (الاتحاد) 

احتفلت شرطة أبوظبي، بتخريج (21) ضابط صف وفرداً من منتسبي قطاع المهام الخاصة من دورة حفظ الأمن العام، التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وركزت على تأهيلهم وتعريفهم بالبرامج التدريبية الأمنية.
وشهد التخريج، العميد ركن أحمد علي الشحي، نائب مدير قطاع المهام الخاصة، الذي أشاد برعاية القيادة الرشيدة لمسيرة شرطة أبوظبي التطويرية، ودعم دورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بحرفية عالية من أجل سلامة وأمن المجتمع.
واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية حول تطوير مهارات، ورفع كفاءة المنتسبين والارتقاء بأدائهم الوظيفي، ليكونوا بأعلى درجات الجاهزية للحد من الجريمة، وتطبيق القانون أمام التحديات الأمنية للمحافظة على الأمن العام.

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