«التعليم والمعرفة» تحتفي بإنجازات المعلمين والبرامج التعليمية

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت جوائز دائرة التعليم والمعرفة نسختها الثانية، بالإعلان عن الفائزين من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، حيث احتفت بالمساهمات الاستثنائية للمعلمين والمبادرات المدرسية ضمن منظومة التعليم المتطورة في أبوظبي، وذلك في إطار المهمة الرامية إلى تمكين المجتمعات المدرسية من تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمعاييره في الإمارة.

وجاءت النسخة الجديدة من الجوائز بعد النجاح الذي حققته العام الماضي، حيث شملت هذا العام 16 فئة، بينها فئات جديدة سلطت الضوء على الابتكار في دمج الذكاء الاصطناعي، وبرامج الوقاية من التنمّر، وجهود تعاون المدارس مع الدائرة، كما توسعت قائمة الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر.

وتولى خبراء مختصون تقييم أكثر من 500 مشاركة، لاختيار المبادرات الأكثر تأثيراً والجهود النوعية التي تسهم في بناء بيئات تعليمية حاضنة تدعم نمو الطلبة وازدهارهم.

كما احتفت الجوائز التي تصل قيمتها إلى 7 ملايين درهم، بالمدارس التي أظهرت تحسناً في مستوى تقدم الطلبة ومستوى تحصيلهم في التقييمات المعيارية الموحدة (SBA) في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والتي بلغ عددها 17 مدرسة.

تتجاوز جوائز دائرة التعليم والمعرفة حدود التكريم والاحتفاء بالجهود، إذ إنها دعوة حقيقية للعمل الهادف وتعزيز التميز، وهي تؤكد أن جهود رعاية الابتكار وتعزيز ثقافة التعاون من شأنها تمكين المدارس من اعتماد أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد جيل من المتعلمين مدى الحياة، قادرين على المساهمة بفاعلية في مجتمعاتهم، ومتأهبين لمواكبة متطلبات المستقبل.







تجدر الإشارة إلى أن جوائز دائرة التعليم والمعرفة، تهدف إلى إلهام ثقافة التحسين المستمر، حيث ستُتاح للمدارس الفائزة فرصة مشاركة أفضل ممارساتها، مما يُمكّن الآخرين من التعلم والتطور والمساهمة في تعزيز الأثر الجماعي للتعليم في جميع أنحاء أبوظبي.

أما الفائزون بجوائز دائرة التعليم والمعرفة لعام 2025، فقد أعلنت الدائرة عن أسماء 6 فائزين ضمن جوائز الأفراد، ففي جائزة أفضل مدير للعام فاز لي داباجيا من مدارس القمة الدولية، وجائزة المعلم المتميّز لفئة المرحلتين المبكرة والابتدائية فازت رحاب الشافعي من روضة الأمل، أما في فئة المرحلة الثانوية ففازت وفاء الشامسي من مدرسة الجاهلي، وفازت لؤلؤة منصور من مدرسة الفتح عن فئة تعزيز الثقافة واللغة العربية، أما فئة تعليم الطلبة أصحاب الهمم، فقد فاز محمود محمد من مدرسة الحصن، وعن جائزة البطل المجهول فازت سميرة محمد من مدرسة مدينة خليفة.



10 جوائز

كما أعلنت «الدائرة» 10 جوائز لبرامج حصلت على جوائز نقدية مخصصة لتحسين المبادرات في المدارس الفائزة، وقد فازت المدرسة البريطانية الدولية أبوظبي عن جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، فيما فازت مدرسة الرياحين للشراكات التعليمية ضمن فئة جائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، أما جائزة أفضل برنامج تطوير مهني (للقادة)، فقد فازت بها مدرسة الرياض للشراكات التعليمية، وعن جائزة أفضل برنامج تطوير مهني (للمعلمين)، فازت المدرسة الأميركية الدولية - أبوظبي، أما جائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، فقد فازت بها أكاديمية الظفرة الخاصة، وعن جائرة أفضل برنامج قرائي، فازت مدرسة النهضة الوطنية للبنات، أما جائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، فقد فازت بها أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات، وعن جائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمر، فازت مدرسة الحويتين، أما جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي، فقد فازت بها مدارس أدنوك - ساس النخل، أما جائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً، فقد فازت بها مدرسة المدار الدولية.



