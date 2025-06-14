الأحد 15 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة بن طحنون يحضر حفل زفاف في مجلس الشويب

خليفة بن طحنون في صورة جماعية خلال حفل الاستقبال (الصور من وام)
15 يونيو 2025 02:01

العين (وام)

حضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف كلٍّ من حماد سالم حماد الكتبي، وحمدان علي معيوف الكتبي إلى كريمتي سالم علي سليم الكتبي، وسلطان علي سلطان بن هاشل الكتبي إلى كريمة سعيد المري الشحي، وبدر سرحان بالحميدي الكعبي إلى كريمة علي هلال عبيد الكعبي، وراشد محمد راشد بن هاشل الكتبي إلى كريمة علي مصبح بن ساري الكتبي.

أخبار ذات صلة
«تعاونية العين» تعيد إطلاق علامتها التجارية تحت الهوية الجديدة «أدكووب»
العين يبدأ «العد التنازلي» لمواجهة يوفنتوس


وأعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة. 

الحضور
حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في مجلس الشويب في منطقة العين، عدد من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمع من المدعوين.

 

خليفة بن طحنون
أفراح الكتبي
العين
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تنويها للجمهور
14 يونيو 2025
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
الأخبار العالمية
إيران: إذا توقفت الهجمات الإسرائيلية سنتوقف أيضاً
اليوم 12:28
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
الرياضة
سينر يستعد لويمبلدون بالتعافي من خسارة رولان جاروس
اليوم 12:22
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
الرياضة
«الاتحاد الدولي» يشيد بدعم عجمان لرياضة بناء الأجسام
اليوم 11:58
المكسيك تستهل حملة الدفاع عن «الكأس الذهبية» بالفوز على الدومينيكان
الرياضة
المكسيك تستهل حملة الدفاع عن «الكأس الذهبية» بالفوز على الدومينيكان
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©