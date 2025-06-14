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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة الكليات الطبية بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد يسلم الشهادات للخريجين (وام)
15 يونيو 2025 02:01

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج طلبة الكليات الطبية وحفل تخريج طلبة كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، وذلك في قاعة المدينة الجامعية. وكان حفلا التخرج استهلا بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وآيات بيّنات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة كلمة خلال الحفلين، قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، على كريم تفضله برعاية وتشريف التخريج وتكريم الخريجين والخريجات، ومباركاً لسموه تخريج هذه الكوكبة الجديدة من أصحاب المهن الطبية.
وتناول عجمي خلال كلمته، في حفل تخريج الكليات الطبية، إنجازات جامعة الشارقة في المجالات الطبية على الصعيد العلمي والأكاديمي والإضافة الحقيقية التي تقدمها الجامعة للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، قائلاً: «لقد وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومؤسس جامعة الشارقة في عام 2004 بتأسيس (مجمع الرعاية الصحية المتكاملة)؛ ليكون نموذجاً مصغراً للعالم الحقيقي للرعاية الصحية، بما يضمه من كليات للطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، ومراكز بحثية وتدريبية متقدمة». 

تسليم الشهادات
قام سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات من الكليات الطبية وعددهم 453 خريجاً وخريجة منهم 189 من كلية الطب، و150 من كلية الصيدلة، و114 من كلية طب الأسنان، ومن كلية العلوم الصحية، وعددهم 423 خريجاً وخريجة، مهنئاً إياهم، وداعياً المولى عز وجل أن يوفقهم في حياتهم العملية والوظيفية.

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