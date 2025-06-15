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شرطة دبي تُطيح بعصابة إلكترونية استولت على بيانات بنكية

العصابة الإلكترونية
15 يونيو 2025 16:32

في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني، أعلنت شرطة دبي ممثلة في مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عن القبض على عصابة تخصصت في استدراج الضحايا عبر إرسال روابط إلكترونية وهمية لهم، تنتحل صفة جهات مختلفة مثل مطاعم، وشركات توصيل، وعروض تجارية.
وحذرت شرطة دبي، في بيان على موقعها الإلأكتروني، أفراد المجتمع "من فتح أي روابط مصدرها غير موثوق، حتى وإن بدت وكأنها من جهات معروفة، داعيةً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن مثل تلك الروابط الوهمية عبر أقرب مركز شرطة، أو من خلال منصة "eCrime" المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، أو عبر تطبيق شرطة دبي".
وأوضحت شرطة دبي أن "الحيلة الإجرامية للعصابة تمثلت في إرسال رسائل نصية أو روابط إلكترونية تحمل أسماء وعروض وهمية لجهات معروفة، لإيهام الضحايا بأنها جهات حقيقية. وبمجرد استخدام الضحية للرابط وتعبئة بياناته البنكية، تقوم العصابة باستغلال تلك المعلومات وسحب مبالغ مالية".
وأضافت "تمكنت الفرق المختصة في مركز مكافحة الاحتيال، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من تحليل أنماط الرسائل الاحتيالية وتتبع الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، ما أدى إلى تحديد هوية أفراد العصابة، والقبض عليهم وضبط الأدوات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ هذه الجرائم".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
عصابة إلكترونية
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بيانات بنكية
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