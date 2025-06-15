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علوم الدار

طقس صحو مع رياح خفيفة إلى معتدلة غداً

أبوظبي
15 يونيو 2025 17:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سلاعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 10:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والمد الثاني عند الساعة 00:45، والجزر الأول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة           الحرارة العظمى   الحرارة الصغرى   الرطوبة العظمى   الرطوبة الصغرى
أبوظبي        42 29 70 20
دبي            41 30 75 15
الشارقة        41 28 75 20
عجمان        40 28 80 25
أم القيوين     43 30 80 25
رأس الخيمة 43 28 80 25
الفجيرة      41 29 70 25
العـين       46 28 35 25
ليوا         47 29 45 20
الرويس   40 30 70 30
السلع     43 30 70 30
دلـمـا     40 31 70 25
طنب الكبرى / الصغرى 39 31 75 25
أبو موسى 38 31 75 20.

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المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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