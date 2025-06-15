محمد بن راشد: بقيادة رئيس الدولة.. مسيرة النمو الاقتصادي تحقق نجاحات استثنائية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «مؤشراتنا التنموية الجديدة في دولة الإمارات:

- ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) (بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم).

- ⁠ صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «- مستهدفنا الوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 … سنصل إليه خلال عامين.. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر).

- الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024.. وبلغ 1.77 تريليون درهم.

- مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 %».

وأكد سموه «مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها أخي محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تحقق نجاحات استثنائية في تاريخ دولة الإمارات. مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي للدولة بحمد الله في أعلى نقاطها التاريخية».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «واثقون بمستقبل أفضل وأعظم بإذن الله.. وجهود آلاف فرق العمل مركزة وواضحة لتحقيق طموحاتنا العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة».