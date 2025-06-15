«كهرباء الشارقة» توفر 662 مليون جالون من المياه لمزرعتي القمح وألبان مليحة

الشارقة (الاتحاد)



وفرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، خلال الربع الأول من عام 2025، أكثر من 661.9 مليون جالون من المياه لمزرعتي القمح وألبان مليحة، منها 626.625.320 جالون مياه لتأمين إمدادات مياه مستدامة لدعم الإنتاج في مزرعة القمح، كما وفرت 35.277.440 جالوناً لمزرعة ألبان مليحة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.







وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تلتزم بتوفير حلول مبتكرة ومستدامة وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات في إدارة المياه، لضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام، وضمان حصول مزرعة القمح ومزرعة ألبان مليحة على الموارد اللازمة للاستمرار في إنتاج الغذاء عالي الجودة، موضحاً أن توفير المياه ليس مجرد دعم لوجستي، وإنما استثمار في مستقبل أمننا الغذائي واستدامة مجتمعاتنا.

وتابع: «إن مزرعة القمح ومزرعة ألبان مليحة، تعتبران من المكونات الحيوية لسلسلة الإمداد الغذائي المحلية، فالقمح يمثل عنصراً أساسياً في العديد من المنتجات الغذائية، بينما توفر مزارع الأبقار الألبان والحليب التي لا غنى عنها».



العناية بالبيئة

قال المهندس بوخلف أن «الهيئة» وفرت أيضاً أكثر من 12.771.880 جالون مياه لسفاري الشارقة، المشروع المتميز الذي يترجم التوجيهات السامية والرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، في العناية بالبيئة والاهتمام بالحياة الطبيعية، ويشكل تجربة فريدة بإمارة الشارقة.