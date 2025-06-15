5 مشروعات لتحسين أصول التجميل  الطبيعي وأنظمة الري في أبوظبي قريباً

هالة الخياط (أبوظبي)



تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، عدداً من المشروعات لتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وأنظمة الري داخل جزيرة أبوظبي، وتشغيل وصيانة أصول الغابات والنوافير والتشكيلات المائية داخل جزيرة أبوظبي.

وطرحت البلدية خمس مناقصات لتنفيذ المشروعات، منها: مشروع يستهدف إعادة تأهيل وصيانة متطلبات أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري الفرعية في مدينة زايد، مشروع لإدارة وتشغيل صيانة أصول التجميل الطبيعي في غابات السدر، الشريعة، السمحة، حزام الشهامة، وغابات حزام المفرق والجرف ضمن نطاق الشهامة، وتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي بجزيرة أبوظبي شمال غرب.

كما شملت المناقصات متفرقات لتأهيل وتحسين النوافير والتشكيلات المائية وملحقاتها في جزيرة أبوظبي، وتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية بالغابات في نطاق بلدية مركز المصفح، وتشمل غابات طريف، وغابات حميم المقطرة، وغابات بالحامض. وتسعى البلدية، من خلال المشاريع التي ستنفذ قريباً إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المدينة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة.

وأكدت البلدية أن تطوير وتمكين مرافق البنية التحتية في أبوظبي، يعد أولوية أساسية وهدفاً استراتيجياً، وصولاً لبنية تحتية عصرية ومتكاملة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وتندرج مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي، ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.