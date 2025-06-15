الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5 مشروعات لتحسين أصول التجميل  الطبيعي وأنظمة الري في أبوظبي قريباً

مشاريع تجميل في مختلف مناطق أبوظبي (من المصدر)
16 يونيو 2025 01:44

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، عدداً من المشروعات لتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وأنظمة الري داخل جزيرة أبوظبي، وتشغيل وصيانة أصول الغابات والنوافير والتشكيلات المائية داخل جزيرة أبوظبي.
وطرحت البلدية خمس مناقصات لتنفيذ المشروعات، منها: مشروع يستهدف إعادة تأهيل وصيانة متطلبات أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري الفرعية في مدينة زايد، مشروع لإدارة وتشغيل صيانة أصول التجميل الطبيعي في غابات السدر، الشريعة، السمحة، حزام الشهامة، وغابات حزام المفرق والجرف ضمن نطاق الشهامة، وتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي بجزيرة أبوظبي شمال غرب.
كما شملت المناقصات متفرقات لتأهيل وتحسين النوافير والتشكيلات المائية وملحقاتها في جزيرة أبوظبي، وتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية بالغابات في نطاق بلدية مركز المصفح، وتشمل غابات طريف، وغابات حميم المقطرة، وغابات بالحامض.  وتسعى البلدية، من خلال المشاريع التي ستنفذ قريباً إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المدينة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة. 
وأكدت البلدية أن تطوير وتمكين مرافق البنية التحتية في أبوظبي، يعد أولوية أساسية وهدفاً استراتيجياً، وصولاً لبنية تحتية عصرية ومتكاملة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.
وتندرج مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي، ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.

 

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف
«جمعية الخيول العربية» تنظم «ملتقى العارضة الإماراتية»
بلدية أبوظبي
أبوظبي
التجميل الطبيعي
الشهامة
المفرق
آخر الأخبار
جهود إماراتية لدعم عشرات التكيات المنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم الطعام لنازحي غزة
17 يونيو 2025
منظر عام من مدينة طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«الوزاري الخليجي» يدعو إلى وقف الحرب بين إسرائيل وإيران
17 يونيو 2025
آثار الدمار جراء سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب (رويترز)
الأخبار العالمية
توسع رقعة العمليات في رابع أيام المواجهة بين إيران وإسرائيل
17 يونيو 2025
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (وكالات)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لمفاوضات عاجلة لوقف الهجمات المتبادلة
17 يونيو 2025
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل النزاع بالطرق الدبلوماسية
17 يونيو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©