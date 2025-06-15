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علوم الدار

حصة بو حميد: بناء منظومة اجتماعية شاملة بتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية

حصة بوحميد خلال زيارتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال (من المصدر)
16 يونيو 2025 01:44

دبي (الاتحاد)

زارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حيث كان في استقبالها شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وفرق العمل المختصة. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في دار رعاية الأطفال الذكور للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً، التي تم تدشينها مؤخراً في إطار مشروع التوسعة المؤسسية التي تم تنفيذها بتوجيهات كريمة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووفقاً لقانون حقوق الطفل وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال الجولة، استعرضت شيخة سعيد المنصوري، تفاصيل مشروع الدار، التي تم تجهيزها بمرافق ترفيهية وتعليمية وصحية.
وأثنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، على جهود مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بتقديم خدمات نوعية تجسد أعلى معايير الرعاية المتخصصة.
وأضافت معاليها: «ما شاهدناه اليوم في دار رعاية الأطفال الذكور يعكس التزاماً حقيقياً بتوفير بيئة متكاملة وآمنة تستجيب لحاجات الطفل النفسية والاجتماعية، وتنسجم مع أجندة دبي الاجتماعية 33»، مشيدة بسعي «المؤسسة المستمر إلى تطوير خدماتها، وتعزيز كفاءتها، بما يواكب أفضل الممارسات، ويترجم رؤية دبي في ترسيخ منظومة حماية ورعاية اجتماعية متقدمة».
من جانبها، قالت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة للمؤسسة: «نعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة على توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية، من خلال خدمات قائمة على الابتكار والاستجابة الفورية»، لافتة إلى أن دار رعاية الأطفال الذكور هي امتداد لرؤية مؤسسية تضع الأطفال في قلب الأولويات، وتعزز جودة حياتهم على الصعيدين النفسي والاجتماعي.

رعاية متكاملة
قالت شيخة المنصوري: «نحن نؤمن بأن الخدمات الاجتماعية تقاس بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة الأفراد. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير برامجنا وتدريب كوادرنا لنكون على مستوى تطلعات المجتمع، وبما يواكب رؤية دبي الريادية في ترسيخ مفاهيم التمكين والوقاية والاستدامة في قطاع الرعاية»، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل دعماً مهماً لمسيرة المؤسسة وجهودها في تطوير خدمات الرعاية المتخصصة، وقالت: «نحن ملتزمون بتقديم نموذج رعاية متكاملة ومبنية على أفضل الممارسات العالمية، تتماشى مع الأولويات الوطنية وخطط إمارة دبي الاستراتيجية، ومع تطلعات عام المجتمع 2025. كما نؤمن بأن توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال هو حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك ومستقبل أكثر استقراراً».

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