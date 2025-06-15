«زايد العليا» و«باحثي الإمارات» يطلقان مجلتين علميتين

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، إطلاق «المجلة العلمية الدولية لدراسات التأهيل والإعاقة»، و«المجلة الإماراتية العلمية لعلم النفس التطبيقي».

وشهدت المجلتان تفاعلاً واسعاً منذ الإعلان عنهما، حيث تلقى المركز أكثر من 134 مشاركة بحثية، وسيتم نشر أكثر من 20 ورقة بحثية علمية كاملة، إلى جانب مشاركة أكثر من 100 مساهمة علمية وبحثية إضافية قيد المراجعة حالياً.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن المعرفة المتخصصة والبحث العلمي هما حجر الأساس في تطوير منظومات الرعاية والتأهيل، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز باحثي الإمارات تترجم هذه الرؤية إلى مبادرات واقعية تخلق فرقاً ملموساً في حياة أصحاب الهمم والمجتمع ككل، موضحاً أن إطلاق مجلات علمية محكمة، وتطوير مراجع معرفية متعددة اللغات، يعكس وعي المؤسسة العميق بدور العلم في تمكين الإنسان، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وقال الدكتور فواز حبال، الأمين العام للمركز، إن هذه المبادرات تأتي استجابة فعلية لحاجات مجتمعية ملحّة في مجالات تعد محورية في تحسين جودة الحياة، داعياً الباحثين إلى المساهمة الفاعلة بمحتوى علمي يواكب هذه التوجهات.

وسيتم إصدار العدد الأول من المجلتين خلال فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس الأوروبي العربي الطبي، المقرر عقده في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2025، والذي ينظمه «باحثي الإمارات» بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار «الحلول التطبيقية في طب التأهيل وعلم النفس»، وبمشاركة واسعة من المختصين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.



تكريم

كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر، تكريم الفائزين بجائزة علم النفس لعام 2025، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أفضل الأبحاث والمبادرات المؤثرة في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية المستدامة.