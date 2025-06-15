مظفر العامري لـ «الاتحاد»: أبناء الإمارات قدموا نموذجاً في الجاهزية لإغاثة متضرري زلزال ميانمار

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكد العقيد مظفر محمد العامري، قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن المشاركة الإماراتية في دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ميانمار مؤخراً، تجسد عمق الالتزام الإنساني للدولة، وترسخ مكانتها قوة فاعلة ومؤثرة على مستوى العالم في مجالات الإغاثة والاستجابة السريعة للكوارث، مشيراً إلى أن المهمة الأخيرة عكست بوضوح الجاهزية العالية للفريق، وقدرته على العمل في بيئات معقدة تحت ضغط كبير.

وأوضح العقيد العامري، في حواره مع «مركز الاتحاد للأخبار»، أن أبرز التحديات التي واجهها الفريق تمثلت في تضرر البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع النائية، إلا أن خبرات الفريق ومهاراته التخصصية، إلى جانب استخدامه لأحدث التقنيات، مكنته من تجاوز تلك العقبات بكفاءة عالية، مضيفاً : «اعتمدنا على تقنيات متطورة في التقييم الميداني والكشف عن الأحياء تحت الأنقاض، مما أسهم في تسريع وتيرة الإنقاذ».







وأشار إلى أن نجاح المهمة في ميانمار لم يكن مجرد استجابة طارئة، بل كان نموذجاً متكاملاً لإدارة الكوارث ضمن منظومة وطنية متماسكة، تعتمد على التدريب المستمر، والشراكات الدولية، والتقييم السريع، واتخاذ القرار الميداني الدقيق. وقال: «نحن لا نكتفي بتنفيذ المهام، بل نحرص على ترك أثر مستدام من خلال تدريب الفرق المحلية، ومشاركة الخبرات لتأهيل المجتمعات لمواجهة الكوارث مستقبلاً».

أضاف: «نقيس نجاحنا بمدى الأثر الإيجابي الذي نحدثه في حياة المتضررين، وبالفرق الذي نصنعه على الأرض من خلال سرعة الاستجابة، ودقة التنفيذ، وتكامل الجهود مع الشركاء الدوليين، كما نولي أهمية خاصة للجانبين الإنساني والنفسي، ونتعامل مع المتضررين بروح التضامن والدعم، إدراكاً منا لحجم المعاناة التي يمرون بها».



6 مواقع

ختم قائد فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ حديثه قائلاً: الفريق باشر تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في 6 مواقع، فقد واصل الفريق عمله بكفاءة عالية من دون توقف، ضمن نظام مناوبات يغطي الفترتين الصباحية والمسائية؛ وذلك بهدف تسريع وتيرة الاستجابة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواقع المتضررة في أقصر وقت ممكن.



الاستجابة الإنسانية

تندرج مشاركة فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة للزلزال العنيف الذي ضرب مناطق واسعة من ميانمار، وتسبب في وقوع خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات، وتدمير العديد من البنى التحتية والمنازل، الأمر الذي تطلب تدخلاً فورياً لإنقاذ الأرواح، وتقديم الدعم للمتضررين.

وقال العقيد العامري، إن مشاركة فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ في ميانمار، جاءت لتؤكد تجسيد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، والتزامها الدائم بمدِّ يدِ العون للمحتاجين من دون اعتبار للجغرافيا أو التحديات، مشيراً إلى أن جهود الفريق في الميدان تعكس قيم التضامن والمسؤولية التي أرستها القيادة الرشيدة، كما وقام الفريق ببذل جهود ميدانية تحت ظروف صعبة وبيئة تتطلب أعلى درجات الحذر والدقة، لافتاً إلى التزام الفريق بأعلى معايير السلامة المهنية في جميع مراحل تنفيذ المهام، بدءاً من عمليات التقييم الميداني، وصولاً إلى التعامل مع المباني المهدمة وانتشال الناجين من تحت الأنقاض.



التآزر العالمي

وكانت دولة الإمارات قد سارعت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبشكل عاجل، إلى إرسال فريق البحث والإنقاذ لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ميانمار، لتواصل الدولة تجسيد قيم التعاون والتضامن والتآزر العالمي، من خلال سرعة مساعدة المتضررين والجرحى والمصابين.



تعاون وثيق

وأسهم التعاون الوثيق مع الجهات المحلية في ميانمار، والتنسيق المستمر مع فرق الطوارئ الدولية، في تعزيز كفاءة العمليات وتوسيع نطاق الاستجابة، مما ساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وتوفير الدعم للمناطق المتضررة.