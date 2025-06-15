«موارد دبي» تعمّم «صيفنا مرن» على الجهات الحكومية

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميم مبادرة «صيفنا مرن» على مستوى الجهات الحكومية في إمارة دبي، وبحسب تقدير كل جهة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف عام 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل وحتى 12 سبتمبر 2025.

تأتي هذه الخطوة، في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الظروف المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي على جودة وكفاءة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة.

فقد أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024، زيادة الإنتاجية وتحسين جودة بيئة العمل، كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا وسعادة الموظفين إلى نسبة ناهزت 98 %.

وتأتي المبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مبادرة «صيفنا مرن» تجسّد التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي القائم على جعل الإنسان محور السياسات الحكومية، قائلاً : «تعكس هذه المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن معاً. ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، وفي إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة عمل تستند إلى التوازن بين الكفاءة والرفاه».

وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 إلى 3:30، ويوم الجمعة من الساعة 7:30 إلى الساعة 12، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لهذه الفئة، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.5) ساعة يوم الجمعة.