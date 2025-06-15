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علوم الدار

وفد منظومة أبوظبي الصحية يستعرض بأميركا ريادة الإمارة في الابتكار الصحي

الوفد يضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات (من المصدر)
16 يونيو 2025 01:44

أبوظبي (الاتحاد) 

يتوجه وفد بقيادة دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة استراتيجية خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو 2025. وتؤكد هذه الزيارة ريادة أبوظبي العالمية في الابتكار الصحي، وتعكس رؤيتها الطموحة لإحداث تحوّل في القطاع الصحي، من خلال الابتكار والاستثمار والالتزام الراسخ بالتعاون العالمي. وستشمل الزيارة العاصمة واشنطن ومدينتيْ بوسطن وفيلادلفيا، بالتزامن مع مشاركة وفد منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا الحيوية. كما تستعرض الزيارة إنجازات الإمارة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأبحاث السريرية وعلوم الجينوم، إلى جانب تسليط الضوء على مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد مع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ورواد الابتكار العلمي من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تُجسّد هذه الزيارة التزامنا برسم مستقبل الصحة من خلال التعاون والابتكار والرؤية المشتركة.. من خلال شراكات فعالة وهدف مشترك لتحسين جودة الحياة، معتزين بانضمامنا إلى شركائنا في الولايات المتحدة لاستكشاف فرص تعاون جديدة تدفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية وترتقي بجودة حياة المجتمعات في دولة الإمارات وحول العالم». 
وخلال الزيارة، سيعقد الوفد أكثر من 20 اجتماعاً استراتيجياً وزيارة ميدانية لتعزيز الحوار مع قيادات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
ويمثل الوفد منظومة الابتكار في أبوظبي، ويضم نخبة من الجهات من مختلف القطاعات، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة بايو، M42، مدينة مصدر، كيزاد، بيورهيلث، StartAD والاتحاد للشحن.

ريادة إقليمية
تواصل أبوظبي ريادتها الإقليمية في علوم الجينوم من خلال «برنامج الجينوم الإماراتي»، الذي نجح في جمع وتحليل أكثر من 800 ألف عيّنة، ليُشكّل بذلك واحدة من أكثر قواعد البيانات الجينومية تطوراً على مستوى العالم. وتضم الإمارة أكثر من 90 منشأة بحثية مرخصة، تحتضن أكثر من 30 تجربة سريرية نشطة في مجالات الأورام والأمراض النادرة والمزمنة. وتمكّن المنصات الصحية الرقمية المتقدمة في أبوظبي، مثل منصة «ملفي»، التي أكثر من 5 ملايين سجل طبي، من توليد رؤى قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدلة العالم الواقعي، كما تُسهم المبادرات الوطنية مثل مبادرة التأشيرة الذهبية في استقطاب الكفاءات للإمارة، حيث تم منح إقامات طويلة الأمد لأكثر من ألفي باحث ومتخصص في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم.

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