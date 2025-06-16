عبدالله بن زايد ووزير الشؤون الخارجية الهندي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين، في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وناقش سموه ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، سبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

كما تناول الاتصال الهاتفي أهمية قنوات الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا العالقة، ودعم كافة المساعي الرامية إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

