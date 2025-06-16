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علوم الدار

مرصد الختم يصور "أعمدة الخلق" من سماء الإمارات

مرصد الختم يصور "أعمدة الخلق" من سماء الإمارات
16 يونيو 2025 11:50

تمكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، من تصوير سديم النسر المعروف بالرمز "M16" الذي يبعد عن الأرض 5700 سنة ضوئية ويقع في مجموعة الحية. 
وتظهر في الصورة ما اصطلح على تسميته بأعمدة الخلق، وهي عبارة عن سديم "غاز وغبار كوني" تتولد بداخلة النجوم الحديثة وتظهر على شكل عدة أعمدة عملاقة.

وتم التقاط الصورة باستخدام تلسكوب المرصد الرئيس بقطر 14 إنش ويتميز بتكبير عال، ما يتيح المجال لرؤية التفاصيل والتكوينات الدقيقة داخل السديم وبلغت مدة تصويرها 6 ساعات واستخدمت فيها مرشحات الهيدروجين "اللون الأخضر" والأكسجين "اللون الأزرق" والكبريت "اللون الأحمر".

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كما تم التقاط صورة ثانية، باستخدام تلسكوب كاسر بقطر 5 إنشات ويتميز بحقل رؤية واسع، ما يتيح المجال لرؤية السديم بشكل كامل ومنه يتضح الشكل الذي يشبه النسر والذي سمي السديم باسمه حيث يظهر التشكيل الذي يشبه الرأس في الأعلى ويظهر في الأسفل الجناحان المفتوحان، وبلغت مدة تصويرها 8 ساعات باستخدام كاميرا ملونة ومرشح ذو نطاق ضيق مزدوج "هيدروجين وأكسجين".

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
الإمارات
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