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علوم الدار

"الاتحاد للطيران" تجري بعض التعديلات على رحلاتها

"الاتحاد للطيران" تجري بعض التعديلات على رحلاتها
16 يونيو 2025 12:34

أعلنت «الاتحاد للطيران» أنها ستقوم بتشغيل الرحلات الجوية بين أبوظبي (AUH) وعمان، الأردن (AMM) للرحلتين رقم EY589/590  وEY591/592، وبين أبوظبي (AUH) وبيروت، لبنان (BEY) للرحلتين رقم EY583/584، في 17 يونيو مع تعديل في توقيت الرحلات.

ودعت الضيوف المسافرين على متن هذه الرحلات التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقع etihad.com، كما يُرجى التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة «إدارة الحجز» للحصول على آخر التحديثات. 

ودعت الضيوف الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم الاتصال بمركز الاتحاد للطيران على الرقم 00971600555666، أو زيارة موقعنا الإلكتروني لأرقام الهواتف المحلية، أو للدردشة المباشرة وحسابات التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع وكلاء السفر.

وأضافت أنه يستمر تغيير مسار عدد من الرحلات، نظراً لإغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط. إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.
وأكدت: تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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