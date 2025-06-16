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محمد بن راشد يطلق المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة الإمارات

محمد بن راشد
16 يونيو 2025 13:53

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات. 

وأكد سموه: في المرحلة الأولى، اختصرنا أكثر من 70٪ من وقت تقديم الخدمات، وألغينا أكثر من 4.000 إجراء غير ضروري، ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت. 

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وقال سموه عبر منصة إكس:"أطلقنا اليوم المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات .. مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة .. أكثر سرعة .. وأكثر تأثيراً .. في المرحلة الأولى .. اختصرنا أكثر من 70٪ من وقت تقديم الخدمات .. وألغينا أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري .. ووفّرنا على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت .. نشكر أكثر من 30 جهة حكومية و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية .. واليوم، نوسّع نطاق الإنجاز .. ونكثف الجهود .. وخاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية .. هدفنا: حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار .. ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تصفير البيروقراطية
حكومة الإمارات
محمد بن راشد
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