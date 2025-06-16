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رئيس الدولة: الاهتمام بالقطاع الرياضي وتطويره يأتي ضمن رؤية الدولة التنموية

رئيس الدولة: الاهتمام بالقطاع الرياضي وتطويره يأتي ضمن رؤية الدولة التنموية
16 يونيو 2025 14:27

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على دعم المواهب الرياضية الشابة من أبناء وبنات الوطن، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير جميع الإمكانات من أجل تمكينهم من تحقيق الإنجازات الرياضية، والإسهام في تعزيز مكانة الدولة في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.. مشيراً سموه إلى أن الاهتمام بالقطاع الرياضي وتطويره يمثل محوراً أساسياً ضمن رؤية الدولة التنموية الشاملة حاضراً ومستقبلاً.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر في أبوظبي اللاعبة روضة عيسى السركال لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الفائزة ببطولة العرب للشطرنج، والحاصلة على لقب «أستاذة دولية كبيرة» بوصفها أول إماراتية، تنال هذ اللقب الدولي، وتأهلها إلى نهائيات بطولة كأس العالم للشطرنج.
وهنّأ صاحب السمو رئيس الدولة اللاعبة روضة السركال بهذا الإنجاز الرياضي، الذي يُعد إضافة نوعية إلى سجل إنجازات أبناء الإمارات في الشطرنج، متمنياً لها التوفيق والنجاح في مشاركتها في بطولة كأس العالم للشطرنج المقبلة، ومواصلة مسيرتها بعزيمة وإصرار. من جانبها أعربت اللاعبة روضة السركال عن سعادتها بلقاء صاحب السمو، رئيس الدولة، معربةً عن شكرها لسموه للدعم والرعاية اللذين حظيت بهما من قبل سموه، والذي كان له الأثر الكبير في مسيرتها الرياضية.كما أعربت عن فخرها كونها أول إماراتية تنال لقب «أستاذة دولية كبيرة» في الشطرنج والذي يجسّد رؤية القيادة تجاه تمكين المرأة الإماراتية من تحقيق طموحاتها في مختلف المجالات.

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