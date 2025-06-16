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بلدية العين تنجز 50% من العبارة الصندوقية لتصريف مياه الأمطار

بلدية العين تنجز 50% من العبارة الصندوقية لتصريف مياه الأمطار
16 يونيو 2025 15:46

أنجزت بلدية مدينة العين 50% من أعمال مشروع العبارة الصندوقية لرفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن نطاق شارع طحنون بن محمد في منطقة الطوية. 

ويهدف المشروع الذي يتوقع إنجازه في أغسطس المقبل، إلى معالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في منطقة الطوية خاصةً في منطقة المدارس، وتحسين عملية تصريفها، ما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات التصريف في الأحياء السكنية والطرق الحضرية.

وقال المهندس مصعب الكيومي، مدير المشروع في بلدية مدينة العين، إنه يتضمن تنفيذ عبارة صندوقية بطول إجمالي يبلغ 2.6 كيلومتر، وبسعة استيعابية تصل إلى 20 مترًا مكعبًا في الثانية، ويُعد أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها البلدية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتوفير حلول فعالة ومستدامة لمشكلة تجمعات مياه الأمطار، بما يسهم في حماية الأحياء السكنية وتحسين جودة حياة سكان المدينة.

 

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وأوضح أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، وأنه سيُسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على شبكة تصريف مياه الأمطار، لا سيما خلال فترات الهطول الغزير.   

 

جدير بالذكر أن العبارات الصندوقية هي عبارة عن أنفاق خرسانية على شكل صندوق تستخدم لتصريف المياه، بما في ذلك مياه الأمطار، وخاصة في مجاري السيول.

المصدر: وام
بلدية العين
العين
مياه الأمطار
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