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علوم الدار

"صحة دبي" تفتح باب التسجيل ببرنامج التدريب الصيفي

"صحة دبي"
16 يونيو 2025 16:39

هيئة الصحة بدبي فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وصقل مهاراتهم، وتعزيز جاهزيتهم لتحديد مساراتهم المهنية في المستقبل.

يأتي البرنامج ضمن الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز دورها المجتمعي من خلال توفير بيئة تعليمية تطبيقية للطلبة تسهم في تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة، التي تساعدهم على الانخراط في القطاع الصحي، والمساهمة الفاعلة في تطويره وتعزيز استدامته.

وأكدت نورة المدفع مديرة إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي أهمية البرنامج الذي يتيح للطلبة فرصة التعرف عن كثب على طبيعة العمل المؤسسي في القطاع الصحي، والمشاركة في تنفيذ مهام متنوعة تحت إشراف فرق عمل متخصصة، بما يسهم في تطوير قدراتهم وإثراء تجاربهم العملية وربط معلوماتهم النظرية بالواقع العلمي.

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وأوضحت أن البرنامج - الذي سيتم تنفيذه من 7 يوليو إلى 1 أغسطس المقبلين، يأتي انسجاماً مع توجهات دبي لتمكين الشباب والاستثمار في طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في دعم منظومة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التدريب الصيفي يعد أحد المبادرات الهادفة لربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي.

ولفتت نورة المدفع إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة حالياً لتوفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب أفضل الممارسات، وتسهم في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تعزيز وتطوير القطاع الصحي.

 

المصدر: وام
هيئة الصحة بدبي
صحة دبي
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