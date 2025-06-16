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علوم الدار

حمدان بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة

حمدان بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
16 يونيو 2025 17:36

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، الاجتماع الثالث لمجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة الذي عُقد بقصر الوطن في أبوظبي.

جرى، خلال الاجتماع، استعراض ما تم إنجازه من مشاريع ومبادرات ضمن قطاع الأنظمة الذكية وذاتية الحركة على مستوى إمارة أبوظبي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المستجدات التقنية والتنظيمية والتطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان أن المجلس سيواصل دعم قطاع الأنظمة الذكية وذاتية الحركة في إمارة أبوظبي، باعتباره ركيزة استراتيجية ضمن منظومة التحوّل التكنولوجي والرقمي، مثمِّناً جهود وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة.

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ونوه سموّه إلى أهمية توسيع نطاق الاستثمار في مجالات الابتكار والحلول والتقنيات القائمة على البحث والتطوير، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لدفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز أدائه وكفاءته التشغيلية خلال المرحلة المقبلة، بما يُرسِّخ المكانة الدولية لإمارة أبوظبي في مجال تطوير التقنيات المستقبلية.

حضر الاجتماع سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، ومعالي مريم عيد خميس المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وسلطان المطوع الظاهري، مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد بن زايد
مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة
أبوظبي
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