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علوم الدار

طقس صحو نهارا رطب ليلا غدا

طقس صحو نهارا رطب ليلا غدا
16 يونيو 2025 18:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:13 والمد الثاني عند الساعة 04:21 ، والجزر الأول عند الساعة 11:03 والجزر الثاني عند الساعة  22:38.
في بحر عمان يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:57 والمد الثاني عند الساعة 01:48، والجزر الأول عند الساعة 20:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة           الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي               41 30 80 20
دبي                   42 32 80 20
الشارقة              43 29 80 20
عجمان              40 31 80 20
أم القيوين           41 28 80 30
رأس الخيمة       45 30 75 20
الفجيرة            43 33 80 20
العـين              47 31 50 10
ليوا                48 28 85 10
الرويس         44 29 90 25
السلع            48 27 90 25
دلـمـا           42 30 75 30
طنب الكبرى / الصغرى 38 29 75 30
أبو موسى    38 29 85 35.

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المصدر: وام
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