الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان التطورات الإقليمية
16 يونيو 2025 21:21

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، التطورات الأخيرة في المنطقة وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين، وذلك في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتناول سموه ودولة رئيس الوزراء اللبناني، خلال الاتصال، أهمية تجنب اتساع رقعة الصراع، والعمل على خفض التصعيد.
كما تطرقا إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار البناء وسيلة لمعالجة الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة بلاكستون الأميركية
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية مجمل التطورات في المنطقة
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
نواف سلام
لبنان
التطورات الإقليمية
منطقة الشرق الأوسط
آخر الأخبار
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
الرياضة
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
اليوم 20:20
«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»
اقتصاد
«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»
اليوم 20:16
انقطاع واسع في خدمات الانترنت في إيران
الأخبار العالمية
انقطاع واسع في خدمات الانترنت في إيران
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©