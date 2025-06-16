الثلاثاء 17 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية أبوظبي تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف

توعية بضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة (من المصدر)
17 يونيو 2025 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ورشة بعنوان «السلامة في الحر»، استهدفت شركات البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها والمسؤولين فيها عن المشاريع والمواقع الإنشائية، لتوعيتهم بضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، إلى تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل المشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التوعية بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وضرورة تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين، المتعلق بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، الذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.
وتم خلال الورشة، توعية الفئات المستهدفة بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وبضرورة توفير مناطق راحة مزودة بأجهزة تبريد وتهوية مناسبة، خصوصاً في المناطق ذات الحرارة العالية، وكذلك استخدام الأدوات الكهربائية أو المساعدات الميكانيكية للحد من العمل اليدوي، كما تمت التوصية بضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع، للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وتشجيع العمال على شرب الماء بانتظام.

حملات تفتيشية
تؤكد بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حرصها على تنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة على المواقع الإنشائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي خلال فترة الصيف، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة.

أخبار ذات صلة
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدين بالدولة من غرامات التأخير
محمد بن راشد: الإمارات الخامسة عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة
درجات الحرارة
بلدية أبوظبي
شركات البناء
الصيف
الإمارات
آخر الأخبار
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اقتصاد
انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة
اليوم 20:25
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اقتصاد
«المشرق» يُسهّل أول تمويل مرتبط بالاستدامة لـ «كلداري إخوان»
اليوم 20:21
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
الرياضة
33 دولة في الاجتماع الوزاري الآسيوي لمكافحة المنشطات بدبي
اليوم 20:20
«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»
اقتصاد
«إمستيل» تصنف «AA» من مؤشر «مورغان ستانلي»
اليوم 20:16
انقطاع واسع في خدمات الانترنت في إيران
الأخبار العالمية
انقطاع واسع في خدمات الانترنت في إيران
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©