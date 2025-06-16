شرطة أبوظبي تستعرض إنجازات الذكاء الاصطناعي بالملتقى القيادي لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد)



افتتح معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون، قائد عام شرطة أبوظبي، الملتقى القيادي الأول لعام 2025 بعنوان «التكنولوجيا المتقدمة نحو منظومة تنافسية مستدامة»، وحضر الافتتاح اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، ومدراء القطاعات الشرطية وكبار الضباط وعدد من المنتسبين.

وثمن معاليه، في كلمة ألقاها بالملتقى، دعم القيادة الرشيدة لمسيرة التطوير في دولة الإمارات واستشراف المستقبل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بإمارة أبوظبي، ليبقى الوطن دائماً في المقدمة والصدارة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بالرؤية المستقبلية للذكاء الاصطناعي بتحقيق الأهداف والغايات الأساسية لتعزيز الأمن والأمان وثقة المجتمع بأكثر الوسائل فعالية.

وأكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في شرطة أبوظبي يشهد تطويراً مستمراً في بناء القدرات، ويحقق التطلعات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية واستشراف المستقبل بالعمل الشرطي والأمني، ومواكبة التطورات عبر توظيفه في التحليل الاستباقي عند التعامل مع الأزمات الطارئة، والتوزيع الأمثل للدوريات الشرطية والتنبؤ بالجريمة ومكافحتها، من خلال الارتباط مع قاعدة بيانات متكاملة ضمن النظام الجنائي الموحد.

وجرى، خلال الملتقى، عرض تصور عن منظومة المدينة الآمنة ودورها الريادي في الجانب الأمني والمروري، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.