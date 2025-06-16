مشروع طلابي يشارك في «تجربة انعدام الجاذبية»

العين (وام)



اختارت وكالة الاستكشاف الفضائية اليابانية (JAXA ) مشروعاً لفريق من طلبة قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة الإمارات بعد أن تم ترشيحه من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، للمشاركة في البرنامج الآسيوي المرموق «تجربة انعدام الجاذبية» الذي سيتم تنفيذه في محطة الفضاء اليابانية الدولية، في النصف الثاني من العام الحالي. وأشار الدكتور وليد أحمد، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، إلى أن الاختيار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها الفريق الذي يضم حمدان المقبالي، أكيو نجار، عهود الكعبي، حصة الغيثي، مريم النعيمي، وديمة النعيمي.

وقام الفريق بإجراء البحوث النظرية والمدعمة بالتجارب العملية والمحاكاة باستخدام البرامج الهندسية لاختيار المشروع تحت عنوان «دراسة الحركة التوافقية وتأثيرها في شبه انعدام الجاذبية»، حيث سيتم طرح المشروع الذي تم اختياره من ضمن تنافس شمل 500 جامعة عالمية، ووقع الاختيار على بحث طلاب جامعة الإمارات.