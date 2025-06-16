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علوم الدار

فتح باب التسجيل في «قادة الفضاء الإلكتروني» بدبي

البرنامج يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام (من المصدر)
17 يونيو 2025 01:47

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامجه الصيفي «قادة الفضاء الإلكتروني»، المخصص لطلبة المدارس من عمر 13 إلى 18 عاماً، الذي سيعقد في مقر جامعة دبي من 30 يونيو الجاري إلى 10 يوليو المقبل، يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية تهدف إلى صقل المهارات الرقمية، وتعزيز الوعي بالتحديات السيبرانية لدى الجيل الجديد.
ويأتي تنظيم المخيم بالشراكة مع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني (DCIPark)، جامعة دبي، شركة EMT، شركة تك فيرم (Tech Firm)، ضمن جهود المركز المستمرة لترسيخ ثقافة الأمن السيبراني، وتمكين الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لحماية الفضاء الإلكتروني، والمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.
وفي هذا الصدد، قال يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي في مركز دبي للأمن الإلكتروني: «إن إطلاق مبادرة قادة الفضاء الإلكتروني يأتي ضمن إطار برنامج متكامل يستهدف إعداد جيل رقمي واعٍ ومؤهل، بما ينسجم مع رؤية المركز في ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة لقيادة جهود حماية الفضاء الإلكتروني في دبي خلال المرحلة المقبلة»، مشدداً على أن تمكين الأجيال الصاعدة بالمعرفة الرقمية المتخصصة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية دبي في العالم الرقمي، والمضي نحو بناء بيئة آمنة ومستدامة قائمة على الوعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وسيضم البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، التي تقدم بأسلوب تفاعلي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يضمن ترسيخ المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني لدى الطلبة بطريقة مبسطة وممتعة.

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