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علوم الدار

«استشاري الشارقة» يعقد جلسته الأخيرة الخميس المقبل

«استشاري الشارقة» يعقد جلسته الأخيرة الخميس المقبل
17 يونيو 2025 01:47

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في 19 يونيو الجاري، جلسته البرلمانية السابعة عشرة والأخيرة، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
يتضمن جدول الأعمال، بعد التصديق على مضبطة الجلسة السادسة عشرة، مناقشة المجلس توصياته بشأنه هيئة مطار الشارقة الدولي، والمعدة من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس، بعدها تبدأ مراسم اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

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