ندوة افتراضية للتوعية حول اضطرابات الغدة الدرقية والسمنة

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة بيور هيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في الشرق الأوسط تنظيم ندوة افتراضية تثقيفية تسلط الضوء على اضطرابات الغدة الدرقية والسمنة، وذلك في إطار التزامها المتواصل بتعزيز الصحة المجتمعية.

وتهدف الندوة التوعوية إلى تزويد المشاركين بمعلومات حول كيفية التعرف على أعراض قصور الغدة الدرقية، وفهم العلاقة بين وظيفة الغدة والسمنة، إلى جانب تقديم نصائح عملية لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن نمط الحياة والعلاج المناسب لإدارة كلتا الحالتين. وستتضمن الندوة عرضاً تقديمياً لمدة 45 دقيقة، يليه جلسة نقاشية مفتوحة لمدة 15 دقيقة للإجابة عن أسئلة المشاركين.

وتعد هذه الندوة جزءاً من سلسلة ندوات «ضمان» الافتراضية التوعوية المخصصة لتعزيز الصحة المجتمعية ودعم مفاهيم الرعاية الوقائية ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الندوات المدعومة بآراء الخبراء والمختصين الصحيين، تواصل «ضمان» جهودها الوطنية الرامية إلى تعزيز بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة.