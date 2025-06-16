«الإمارات للخدمات الصحية» تستعرض أداءها المالي ومشاريعها التحولية

دبي (وام)



استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، الأداء المالي للمؤسسة ومستجدات المشاريع التحولية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة بدبي وترأسه الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، والأعضاء، عدداً من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعماله، والتي تهدف إلى مواصلة تعزيز جودة الأداء المؤسسي واستدامة خدمات الرعاية الصحية في الدولة.

وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور، أبرزها الاطلاع على الأداء المالي للربع الأول من عام 2025، وتقديم عرض شامل عن أبرز المؤشرات المالية والنتائج التشغيلية، لتحقيق مستويات أداء مستقرة تعكس كفاءة التخطيط المالي والإداري.

واستعرض المجلس توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، وبحث آليات تفعيلها ضمن منظومة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المؤسسية، إضافة إلى مناقشة مستجدات المشاريع التحولية وخطط التطوير المستقبلية، وذلك في ضوء أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.