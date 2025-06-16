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علوم الدار

«الطوارئ والأزمات» تعقد ورشة حول إدارة مخاطر وتهديدات حوادث المواد الخطرة

«الطوارئ والأزمات» تعقد ورشة حول إدارة مخاطر وتهديدات حوادث المواد الخطرة
17 يونيو 2025 01:47

أبوظبي (وام)

في إطار جهودها لتعزيز جاهزية الجهات المحلية للتعامل مع حوادث المواد الخطرة، نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مدار يومين ورش عمل تخصصية حول مخاطر حوادث المواد الخطرة، وذلك في إمارتي رأس الخيمة وعجمان بمشاركة 65 مشاركاً يمثلون 25 جهة محلية من مختلف الاختصاصات.
وتعد هذه الورش جزءاً من سلسلة ورش عمل تنظمها «الهيئة»، والتي شملت سابقاً أبوظبي، الفجيرة، وأم القيوين، في إطار خطة وطنية تهدف إلى رفع الوعي المؤسسي وتطوير الجاهزية والاستجابة السريعة لحوادث المواد الخطرة، من خلال تزويد المشاركين بمنهجيات حديثة في تقييم المخاطر، وتحليل السيناريوهات المحتملة، وتنسيق الجهود المشتركة بين الجهات المعنية. وقال علي راشد النيادي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «إن الجهود الوطنية في مواجهة حوادث المواد الخطرة تتطلب جاهزية عالية وتكاملاً فعالاً بين مختلف الجهات، وإن تنظيم هذه الورش هو امتداد لاستراتيجية الهيئة في بناء قدرات الكوادر المحلية وتمكينهم من الأدوات والمنهجيات الحديثة لإدارة المخاطر، بما يضمن استجابة متكاملة وسريعة عند وقوع أي حادث طارئ». وأشار إلى أن «الهيئة» مستمرة في تقديم هذه الورش للجهات ذات العلاقة بإدارة المواد الخطرة، ضمن نهج تشاركي قائم على التنسيق والتدريب والتأهيل، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي. 

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