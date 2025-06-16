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علوم الدار

برنامج تأهيلي في «الدعم النفسي»

مشاركون خلال البرنامج (من المصدر)
17 يونيو 2025 01:47

دبي (الاتحاد)

أكدت عفراء مبارك الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي، نجاح برنامج «التدريب المتقدم في إدارة مجموعات الدعم»، في نسخته الأولى، والذي أطلقته الجمعية، متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات، بالتعاون مع جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وأكاديمية الابتكار العالي «هاير انوفيشن ش.ذ.م.م». وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تمكين القائمين والمختصين المشرفين على هذه المجموعات، من أجل تحسين جودة حياة أفراد المجتمع وتطويرها، بما يتماشى مع السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ويدعم جهود دولة الإمارات في إسعاد المواطنين من خلال تطوير خدمات الصحة النفسية.
وقالت الحاي: إن المبادرة تأتي في إطار تعزيز مهارات الاختصاصيين والمشرفين على هذه المجموعات وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من آليات إدارة الحالات في الجوانب النفسية والاجتماعية لتعزيز عملية تعافي الأشخاص المشاركين في هذه المجموعات، وتجاوز الآثار السلبية، واستعادة التوازن النفسي، وتعزيز قدرتهم على تجاوز هذه المشكلات.
وأكدت الحاي، أن البرنامج الذي يمتد على مدار شهرين، يدعم الصحة النفسية ويفعل دورها المحوري في تعزيز التماسك الأسري، ويرسخ النسيج المجتمعي بما يضمن السعادة والاستقرار والتكامل بين أفرادها، فضلاً عن دور الصحة النفسية في تعزيز الاستقرار الذاتي الذي يسهم في إعداد أجيال فاعلة ومؤثرة إيجابياً في المجتمع.
وتابعت: إن البرنامج يدعم أجندة دبي الاجتماعي 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، من خلال إعداد الكوادر المؤهلة للوفاء بالحاجات المجتمعية من الكفاءات الفكرية والمهنية التي تقود المجتمع نحو تحقيق خطط التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030 لدولتنا الحبيبة.

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