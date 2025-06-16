«كليفلاند كلينك أبوظبي» يقدم علاجاً متقدماً لمرض باركنسون

أبوظبي (الاتحاد)



نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، في تقديم علاج التسريب المستمر، وهو علاج متطور لمرض باركنسون المتقدم، في خطوة تجعله أول مستشفى في دول مجلس التعاون الخليجي يوفر هذا العلاج المبتكر. وتمكن المستشفى مؤخراً، من إدارة هذا العلاج على مريض إماراتي يبلغ من العمر 51 عاماً، والذي أظهر منذ تلقيه العلاج تحسناً ملحوظاً، بما يؤكد قدرة هذه المنهجية المبتكرة على تعزيز جودة حياة المرضى. ويعتبر مرض باركنسون اضطراباً عصبياً يتدهور بالتدريج، ويتسبب بصعوبات في الحركة ويؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى. وبينما تعتبر الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم المعيار الأساسي للتعامل مع المرض، فإن فائدتها تنحسر مع مرور الوقت، مما يؤدي لعودة الأعراض بين حين وآخر دون سابق إنذار، ويسبب حركات لا إرادية نظراً لعدم استقرار مستويات الدواء.

وقال الدكتور جورج- باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يمثل تقديم علاج التسريب المستمر لمرض باركنسون في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تطوراً لافتاً في سبل رعاية المرضى، وتحسين نتائجهم العلاجية على مستوى المنطقة. ومع تزايد انتشار الأمراض العصبية التنكسية، تتصاعد حاجة المرضى لحلول علاجية شخصية ومبتكرة. لذلك نفخر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بتصدر مشهد التطور الطبي وتقديم الخيارات العلاجية النوعية مثل هذا العلاج لإثراء منهجية رعاية الأمراض العصبية».

وعانى المريض من مرض باركنسون منذ أكثر من ثماني سنوات، وتم تشخيص إصابته في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في عام 2019 بعد شعوره برعشة في اليد وعدم اتزانها. وفي السنوات الأخيرة، تفاقمت أعراض مرضه، حيث بدأ يعاني من أعراض نفسية وقلق واضطراب في النوم وخلل شديد في الحركة، ولم تمنحه أدويته الاعتيادية الراحة إلا لفترات قصيرة. ومنذ تلقيه علاج التسريب المستمر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، تحسنت حالته بشكل كبير، مما منحه استقراراً وجودة حياة أكبر.