5 برامج لتأهيل 250 صانع محتوى وصحافياً متخصصاً بالشأن الإنساني والتنموي

دبي (الاتحاد)



ضمن مبادرة «صُنّاع الأثر» التي أطلقها مجلس الشؤون الإنسانية الدولية بتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وبالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وإحدى شركات مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، أعلن المجلس عن سلسلة البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة خلال العام الجاري 2025.







وتستهدف المبادرة تأهيل 250 صانع محتوى من العاملين في ميدان الصحافة المتخصصين في الشأن الإنساني، ممن يمتلكون الشغف في صناعة المحتوى الرقمي حول المبادرات والبرامج الإنسانية، لتعزيز قدراتهم على فهم وكتابة البيانات الصحفية، التي تعكس الجهود الإنسانية، وطرق السرد القصصي المختلفة، لتناسب مختلف القوالب الصحفية والوسائل المستخدمة في النشر، وتمكنهم من تقديم محتوى إنساني هادف بأساليب متطورة، يسهم في إيصال رسالة إعلامية إنسانية لقطاعات واسعة من المتابعين.

وتتضمن محاور البرامج المنعقدة تحت مظلّة مبادرة «صناع الأثر»، والتي يشارك فيها ويقدمها خبراء متخصصون في الشؤون الإنسانية وصانعو محتوى عالميون، تدريب المنتسبين على السرد القصصي الإبداعي وكتابة السيناريو، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وسرد تجارب صنّاع المحتوى في مجال المبادرات الإنسانية من دولة الإمارات والوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.



تطوير مهارات المؤثرين

وأوضح حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن إثراء المحتوى الإعلامي والرقمي المرتبط بمختلف المجالات الإنسانية، يجب أن يكون من الأولويات العالمية في وقتنا المعاصر، خصوصاً أنها تلامس الحياة اليومية للكثير من المجتمعات والشعوب المتطلعة إلى الحصول على خدمات ومشروعات إنسانية وتنموية مستدامة، تستفيد منها جميع الشرائح والفئات من الرجال والنساء والأطفال من جهة، وتساعد في توفير الاحتياجات الضرورية والمتطلبات الحياتية الأساسية من جهة أخرى.

وقال: «تسعى أكاديمية الإعلام الجديد بالتعاون مع شركائها إلى مواصلة جهودها ومساعيها لتقديم الدعم لصنّاع المحتوى الموهوبين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكينهم من تقديم رسالتهم بشكل احترافي يسهم في تطوير المجتمعات ورقيها وتنميتها، ومن شأن مبادرة (صناع الأثر) أن تثري محتوى صانعي المحتوى وتلبي تطلعات متابعيهم في الاستفادة مما يقدمونه».

وتتضمن مبادرة «صناع الأثر» خلال العام الجاري، 5 برامج تدريبية، تبدأ مع برنامج «مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً»، والذي يعقد في الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، ويتضمن شرحاً مفصلاً حول الصفات التي يجب أن يتمتع بها المتحدث الرسمي الفعّال وآليات نجاحه، وأسس التعامل مع وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، ويليه برنامج «صحافة التأثير الإنساني»، الذي ينعقد في دبي في الفترة من 23 إلى 26 يونيو، ويتضمن مزيجاً من المعرفة النظرية والأنشطة العملية لتطوير مهارات الصحافة الإنسانية، بهدف التعريف بالصحافة الإنسانية وتمكين المشاركين من فهم وكتابة البيانات الصحفية التي تعكس الجهود الإنسانية، وطرق السرد القصصي المختلفة التي تبرز التأثير الأخلاقي للكتابة الإنسانية والتوازن بين الإحساس والمهنية.



محتوى إنساني

من ضمن برامج المبادرة، برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني»، بنسختيه العربية، التي تعقد في الفترة من 4 إلى 28 أغسطس، والإنجليزية، التي تعقد في الفترة من 3 إلى 20 نوفمبر، الذي يهدف إلى استقطاب وتطوير مهارات صناع محتوى إنساني من المنطقة العربية والعالم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات الإنسانية، ويتضمن شرحاً مفصلاً عن أساليب السرد القصصي وكتابة السيناريو، ومقاطع الفيديو والمونتاج، بالإضافة إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإنساني. بالإضافة إلى برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني - بالشراكة مع مركز الشباب العربي» والذي ينعقد من 8 إلى 25 ديسمبر باللغة العربية، عن بُعد، ويستهدف صنّاع المحتوى من الدول العربية.



250 مشاركاً

يبلغ عدد المشاركين في النسخة العربية من برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» 50 منتسباً، وكذلك تستقطب النسخة الإنجليزية العدد نفسه من المشاركين، أما نسخة البرنامج التي تنعقد عن بُعد بتقنية الفيديو فتستقطب 100 مشارك، بينما يبلغ عدد المشاركين في برنامجي «مهارات المتحدث الرسمي والظهور الإعلامي وإدارة الأزمات إعلامياً» و«صحافة التأثير الإنساني» 25 مشاركاً لكل منهما.