«علاقات الشارقة» وقنصلية الكويت تبحثان العلاقات الثقافية والتعليمية

الشارقة (وام)



بحث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، خلال لقائه أمس بمقر الدائرة، خالد عبدالرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين خاصة في المجالات الثقافية والتعليمية والتنسيق الدبلوماسي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، سبل دعم الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعات الشارقة، حيث أشاد القنصل العام بما توفره الشارقة من بيئة تعليمية متكاملة للطلبة وعائلاتهم خلال إقامتهم أو زياراتهم، مؤكداً أهمية استمرار التعاون لتسهيل الإجراءات ذات الصلة، بما في ذلك خدمات التأمين الصحي.

وكشف الشيخ فاهم القاسمي عن التحضير لزيارة وفد رسمي من إمارة الشارقة إلى الكويت الشقيقة خلال العام الجاري.