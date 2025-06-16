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تعاون بين «مزارع العين» و«فود آي كيو» لإطلاق تقنية غذائية مبتكرة

تعاون بين «مزارع العين» و«فود آي كيو» لإطلاق تقنية غذائية مبتكرة
17 يونيو 2025 01:47

العين (وام)

وقعت مجموعة مزارع العين اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «فود آي كيو» الفنلندية المتخصصة في التكنولوجيا الغذائية، لتقديم تقنية تصنيع غذائي هي الأحدث من نوعها لأول مرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الشراكة أولى المبادرات النوعية التي تطلقها المجموعة منذ الإعلان الرسمي عن تشكيلها، وتمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة تدعم توجه دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار الغذائي المستدام.
وبموجب الاتفاقية، تصبح مجموعة مزارع العين أول جهة على مستوى العالم تطبق تقنية الطهي متعدد الطبقات (MLC) من شركة «فود آي كيو» على نطاق صناعي خارج فنلندا، مما يمهد لحقبة جديدة من الإنتاج الغذائي المحلي الذكي المستدام عالي الكفاءة. وجرى توقيع الاتفاقية رسمياً في منشأة ألبان مرموم بمدينة العين، بحضور عدد من مسؤولي مجموعة مزارع العين، وشركة «فود آي كيو»، وهيئة فنلندا للأعمال «بزنس فنلند»، في تأكيد على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي والابتكار.
وقال حسان صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزارع العين: «في مجموعة مزارع العين، نؤمن بأن مستقبل الغذاء يبدأ من الجودة، والابتكار، والاستدامة. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية تعزز ريادة دولة الإمارات على الخريطة العالمية لتكنولوجيا الأغذية، وتدعم قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على منتجات صحية، نظيفة، ومحلية الصنع، تلبي تطلعات المستهلكين».
وتعد تقنية الطهي متعدد الطبقات نظاماً متطوّراً رائداً ومرناً تم تطويره خصيصاً لإنتاج كميات مختلفة الأحجام من السوائل والمنتجات الغذائية اللزجة، مثل الزبادي، والمشروبات النباتية، والجبن القابل للدهن والعصائر الغنية بالبروتين. وتعمل هذه التقنية من دون أي إضافات صناعية أو مواد حافظة، مع استهلاك أقل بكثير للطاقة والمياه والوقت مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يُتيح تطوير منتجات نظيفة صحية وأكثر تنوعاً.
من جهته، قال روبرت سافيكو، الرئيس التنفيذي لشركة «فود آي كيو»: «نفخر بتقديم تقنيات منصة الطهي متعدد الطبقات MLC إلى دولة الإمارات بالتعاون مع شريك يتقاسم معنا القيم نفسها. ومن خلال هذه الشراكة مع مجموعة مزارع العين، نضع معاً معايير جديدة في مجال التصنيع الغذائي النظيف».

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