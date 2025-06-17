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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة بلاكستون الأميركية

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجموعة بلاكستون الأميركية
17 يونيو 2025 10:12

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون الأميركية، إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية الرائدة في العالم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وما تشهده من نمو وتطور متواصل في المجالات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والمالية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

 

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كما تناول اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون والشراكة بين الهيئات والمؤسسات الاستثمارية والمالية في دولة الإمارات ومجموعة بلاكستون الأميركية، بما يدعم جهود البلدين الصديقين لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
بلاكستون
الولايات المتحدة
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