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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة آيسلندا بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه
17 يونيو 2025 10:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة هالا توماسدوتير، رئيسة جمهورية آيسلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة هالا توماسدوتير.

 

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي كريسترون فروستادوتير، رئيسة وزراء جمهورية آيسلندا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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آيسلندا
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الإمارات
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