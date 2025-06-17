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علوم الدار

مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تعيد تشكيل مجلس الأمناء

مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تعيد تشكيل مجلس الأمناء
17 يونيو 2025 13:35

اعتمدت سموّ الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المؤسِّس والرئيس الفخري للأولمبياد الخاص الإماراتي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ليضمَّ في تشكيله الجديد أعضاءً من اللاعبين وأولياء أمورهم، تعزيزاً لمبدأ الدمج الشامل، وضماناً لمشاركة أصحاب الهمم مباشرة في صياغة البرامج والمبادرات المستقبلية، في إطار التزام الدولة المستمر بتمكين أصحاب الهمم، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

ويترأس التشكيل الجديد لمجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي المهندس شريف عفيف الشامي، والد أحد لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، ما يعكس التزام مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بتنمية الشراكة الفاعلة بين الأُسر واللاعبين في جوانب العمل المؤسسي كافة.

ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعادة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة المهندس محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعادة محمد خليفة النعيمي، القائم بالأعمال - الخدمات المساندة - ديوان ولي العهد، وسعادة سعيد سيف النيادي، وكيل وزارة مساعد في ديوان الرئاسة، وتالة الرمحي، مدير في مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء - ديوان الرئاسة، وعلياء عبدالله بن الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والاتصال الاستراتيجي بالإنابة - المكتب الوطني للإعلام، والدكتورة شريفة اليتيم، مستشارة ومحللة سلوك معتمدة، وراشد العتيبة، وسيف علي سالم بن سميدع، والد أحد لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعمر الشامي، اللاعب في الأولمبياد الخاص الإماراتي.

 

المصدر: وام
مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي
مريم بنت محمد بن زايد
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