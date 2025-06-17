سعود بن صقر يستقبل سفير السلفادور

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة جيراردو بيريز فيغيروا، سفير جمهورية السلفادور لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.



ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية السلفادور في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، عبّر سعادة جيراردو بيريز فيغيروا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، وعلاقات التعاون بين البلدين، والنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.