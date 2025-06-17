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"المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة "سندس للصرافة" ويفرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين درهم

"المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة "سندس للصرافة" ويفرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين درهم
17 يونيو 2025 14:23

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة "سندس للصرافة"، وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن المركزي، يأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي يجريها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

 

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المصدر: وام
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