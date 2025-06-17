الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تؤكد الحرص على تعزيز الوعي بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية

شرطة أبوظبي تؤكد الحرص على تعزيز الوعي بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية
17 يونيو 2025 14:43

أكدت شرطة أبوظبي حرصها على تعزيز الوعي بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وأفراد المجتمع كواجب وطني وأخلاقي.

وقال العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، خلال ورشة نظمتها الإدارة في نادي ضباط الشرطة بمنطقة العين تحت عنوان "المسؤولية المجتمعية"، إن شرطة أبوظبي حريصة على تشجيع المؤسسات وأفراد المجتمع على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال المشاركة الإجتماعية في المبادرات التطوعية واستدامة الأمن والأمان بما يعزز الرعاية المتبادلة ويدفع التقدم الجماعي، تجسيداً للأهداف النبيلة لعام المجتمع 2025.

 

 وخلال الورشة، استعرضت موزة مبارك القبيسي الاختصاصية الاجتماعية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مفهوم المسؤولية المجتمعية وركائز التنمية المستدامة ومدى إسهامها في تعزيز الترابط الإجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أحدث التوجهات العالمية في المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع المجتمعية والتحول نحو الاستدامة البيئية ودور المؤسسات والأفراد في دعم المجتمع من خلال تنفيذ سياسات مستدامة تسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة تتسم بالمرونة والشفافية، وتشارك في مختلف المبادرات المجتمعية والتطوعية.

 

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تعزز الوعي المروري لسائقي توصيل «الطلبات»
شرطة أبوظبي تستعرض إنجازات الذكاء الاصطناعي بالملتقى القيادي لعام 2025

 وتضمنت الورشة عرضا مميزا لتجربة القيادة العامة لشرطة أبوظبي والتزامها بتطبيق سياسة المسؤولية المجتمعية، واهتمامها بتعزيز شراكاتها مع المجتمع، وكسب ثقة واحترام أفراده، إلى جانب المبادرات الإجتماعية، ومن أبرزها مبادرة "كلنا شرطة" والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع والشرطة في الحفاظ على الأمن والإستقرار، والبرامج الوقائية لمختلف القضايا الأمنية، وحملات التثقيف حول السلامة المرورية ما جعل من مسؤوليتها الإجتماعية تجاه المجتمع واجبا وطنيا ضمن مهام  عملها الأساسي.

 

 حضر الورشة، عدد من منتسبي الشرطة والأفراد والمدنيين من مختلف الإدارات والجهات الشرطية وبمشاركة أعضاء "كلنا شرطة" من إدارة الشرطة المجتمعية، مؤكدين أهميتها في تحفيزهم على التفكير الإبداعي، ودور مثل هذه المبادرات التدريبية في تطوير الكفاءات وبناء مجتمع أكثر وعيا وتعاونا.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
استقرار أسعار الدولار
اقتصاد
استقرار أسعار الدولار
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©