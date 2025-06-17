سلطان القاسمي يترأس اجتماعاً للجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية الدائمة، وذلك في المدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء اللجنة، متناولاً الدور الذي سيعمل المجلس على تأديته خلال السنوات المقبلة، وفق توجيهات سموه الخاصة بتصحيح المفهوم الإداري وحوكمة الجامعات والتخطيط الاستراتيجي.

وبحثت اللجنة عدداً من الموضوعات والخطط المستقبلية للمجلس وسبل إنجازها، وتضمنت تقرير أعمال اللجنة الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وهيكلة المجلس واستراتيجيته ولجانه الفرعية، ومعايير ترقية وتقييم أعضاء الهيئات الأكاديمية في الجامعات وشؤون البحث العلمي والابتكار.

كما ناقشت اللجنة شؤون وشروط القبول والدراسة الجامعية، في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة وتنوع المساقات الجامعية والتخصصات الأكاديمية الرئيسية والفرعية، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل وميول الطلبة وتوجهاتهم المستقبلية.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع، الموازنة المبدئية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي عن الفترة الزمنية المتبقية من هذا العام والبالغة 18 مليون درهم إلى جانب اعتماد شعار المجلس ومقره الجديد في المدينة الجامعية.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس بتولي شؤون المنح الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اعتماد تنظيم وحوكمة المنح الدراسية والعمل على التنسيق بين الجامعات والأكاديميات في الإمارة وبين الجهات المانحة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وفي هذا السياق اعتمدت اللجنة تطبيق معايير جديدة في منح الدراسات العليا مشابهة لتلك المعتمدة في من منح درجة البكالوريوس بحيث يستفيد الطالب المواطن الذي يحمل قيد إمارة الشارقة المقبول في الدراسة من منحة كاملة في حال قلّ دخله الشهري عن 50 ألف درهم، أما إذا زاد دخله عن ذلك، فيستفيد من منح نسبتها 50% من الرسوم الدراسي.

وسيستمر دعم بعض الفئات من الطلبة بالمنح الدراسية كأبناء الأئمة وذوي الإعاقة في دراسة درجة البكالوريوس بمنح كاملة من الديوان الأميري، على أن تتكفل الجامعات والأكاديميات بتقديم خصومات خاصة لفئات أخرى من الطلبة الدارسين مثل المتفوقين أكاديمياً والمتميزين في بعض المجالات كالرياضة والبحث وغيرها من المجالات.

حضر الاجتماع إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومقرر اللجنة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتور حميد مجول النعيمي مستشار رئيس جامعة الشارقة ومدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.