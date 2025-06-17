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علوم الدار

الإمارات و التشيك تعززان التعاون خلال منتدى "غلوبسيك 2025"

الإمارات وجمهورية التشيك تعززان التعاون خلال منتدى "غلوبسيك 2025"
17 يونيو 2025 16:39

قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بزيارة عمل إلى جمهورية التشيك على هامش مشاركة دولة الإمارات في النسخة العشرين من "منتدى غلوبسيك".
تعكس هذه الزيارة العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وتؤكد التزام الجانبين بتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والابتكار والطاقة والتنمية.
والتقت معاليها خلال الزيارة، بعدد من كبار المسؤولين في التشيك، من بينهم معالي يان ليبافسكي، وزير الخارجية، ومعالي فلاستيميل فاليك، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وركزت المناقشات على تعزيز المبادرات الثنائية، ودعم التعاون متعدد الأطراف، وبحث فرص الشراكات المشتركة مع الدول الإفريقية.
وقد حققت الزيارة نتائج مهمة، ومن أبرزها توقيع بيان الشراكة بشأن تنفيذ التعاون الإنمائي الثلاثي مع الدول الأفريقية في مجال بناء قدرات قطاع الرعاية الصحية، بهدف تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية.
كما شاركت معاليها في جلسة حوار رفيعة المستوى بعنوان "حوارات غلوبسيك - تعزيز العلاقات: العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في ظل المشهد العالمي المتغير"، والتي نُظّمت بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، واستعرضت الجلسة آفاق التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجالات التجارة والتكنولوجيا والعمل المناخي والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الزيارة التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع شركائها في أوروبا الوسطى والشرقية، ودفع التعاون الدولي القائم على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.

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المصدر: وام
ريم الهاشمي
التشيك
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