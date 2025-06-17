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علوم الدار

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدين بالدولة من غرامات التأخير

إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدين بالدولة من غرامات التأخير
17 يونيو 2025 19:46

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء رعايا الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدين داخل الدولة من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في مغادرة الدولة سواءً كانوا من فئة المقيمين أو القادمين للدولة بمقتضى تأشيرة دخول أيًا كان نوعها. 
يأتي هذا الإجراء استجابة للظرف الاستثنائي الذي تشهده المنطقة وتخفيفًا على هذه الفئة التي تعذر عليها العودة إلى موطنها، نظرًا لإغلاق المجال الجوي وتعليق رحلات الطيران. 
وإذ تؤكد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ التزامها نحو مراعاة البعد الإنساني وتوفير الدعم الكامل للمقيمين والزائرين لأرض الدولة، فإنها تدعو الفئة المشمولة بهذا الإعفاء إلى التسجيل عبر منصة الخدمات الذكية أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين في الدولة.

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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