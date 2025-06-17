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«عمومية» صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين تنتخب مجلس إدارتها الجديد

«عمومية» صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين تنتخب مجلس إدارتها الجديد
17 يونيو 2025 22:24

دبي (الاتحاد)
انتخبت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية مجلس إدارتها الجديد لمدة ثلاث سنوات، الليلة الماضية، في مقر الجمعية بدبي، وبإشراف محمد المهيري، ممثل وزارة تمكين المجتمع، ومساعد البلوشي وعبدالله المنتصر، ممثلي هيئة تنمية المجتمع بدبي.
واستعرضت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال الذي تضمن اعتماد محضر الاجتماع السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للعام المنتهي 2024، واعتماد برامج وأنشطة وخطة العمل للعام الجاري 2025.
كما تم اعتماد مشروع الميزانية التقديرية لعام 2025، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024، إلى جانب اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته، وبحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق.

  • «عمومية» صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين تنتخب مجلس إدارتها الجديد
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وفي مستهل اجتماع العمومية، تمت مراجعة التفويضات والتأكد من اكتمال النصاب القانوني وفق النظام الأساسي للصندوق، وقد شهد الاجتماع حضور 50 عضواً، منهم 27 حضوراً شخصياً و23 بموجب تفويض، ليسجل حضوراً كبيراً من أصل 53 عضواً يحق لهم التصويت.
وجرت عملية الانتخاب إلكترونياً، في أجواء عكست روح الشفافية والمرونة التي تحرص عليها دولة الإمارات في مختلف مؤسساتها.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز فضيلة المعيني التي تصدرت القائمة بحصولها على 45 صوتاً من أصل 47 صوتاً صحيحاً، بنسبة نجاح بلغت 96%، تلتها كلثم المندوس بـ 40 صوتاً، ثم هند عيسى النعيمي بـ 37 صوتاً، وراية المزروعي بـ 35 صوتاً، ويعقوب العوضي بـ 21 صوتاً.
وخلال انعقاد الجمعية العمومية، استعرضت فضيلة المعيني استراتيجية الصندوق للأعوام المقبلة، التي تهدف إلى توفير شبكة أمان مالي للأعضاء، تدعم استقرارهم الاجتماعي، وتعزز الاستدامة لضمان استمرار تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير البرامج، بما يرسخ ثقافة التضامن والتكافل بينهم.
وعقب إعلان النتائج، تقدم الفائزون بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، على توفير بيئة انتخابية متميزة أتاحت إجراء الانتخابات في أجواء تنظيمية مميزة، مؤكدين حرصهم على العمل الجاد لخدمة أعضاء الصندوق وتنفيذ البرامج التي تعزز من دوره الاجتماعي.
وفي تصريح عقب فوزها، أعربت فضيلة المعيني عن شكرها وتقديرها لكافة الجهود التي أسهمت في تعزيز دور الصندوق وإنجاح العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا العرس الديمقراطي يجسد روح دولة الإمارات ونهجها في تنظيم الانتخابات وفق القوانين والأنظمة المعتمدة، وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة التي سهّلت على الناخبين عملية التصويت عبر «باركود»، ولأول مرة في انتخابات الصندوق، مما أتاح إتمام التصويت خلال دقائق معدودة، ليجسد التطور الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات.
وتقدمت المعيني بالشكر إلى ممثلي وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي على دورهم في الإشراف على سير العملية الانتخابية، وحرصهم على ضمان سلاسة الإجراءات ودقة تنفيذ عملية التصويت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد سيبذل قصارى جهده في خدمة الأعضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات التي تهدف إلى توفير برنامج للتأمين الصحي، وتوسيع منح الأعضاء للقروض، بما يحقق الاستفادة من خدمات الصندوق، ويعزز منظومة التكافل الاجتماعي للصحفيين.

 

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