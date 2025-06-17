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علوم الدار

سيف بن زايد يعلن عن اعتماد «الإطار السكاني الوطني 2031»

سيف بن زايد يعلن عن اعتماد «الإطار السكاني الوطني 2031»
17 يونيو 2025 22:57

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن اعتماد «الإطار السكاني الوطني 2031».
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اجتمعت مع إخواني الوزراء ضمن أعمال المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واعتمدنا “الإطار السكاني الوطني 2031” الذي يُرسّخ تصوراً موحداً لمستقبل سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويعزز تماسك الأسرة ونموها، ويواكب متطلبات سوق العمل ضمن رؤية وطنية شاملة تستقطب الكفاءات بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها للتنمية الشاملة للوطن والمواطن».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
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