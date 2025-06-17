سيف بن زايد يعلن عن اعتماد «الإطار السكاني الوطني 2031»

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن اعتماد «الإطار السكاني الوطني 2031».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اجتمعت مع إخواني الوزراء ضمن أعمال المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واعتمدنا “الإطار السكاني الوطني 2031” الذي يُرسّخ تصوراً موحداً لمستقبل سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويعزز تماسك الأسرة ونموها، ويواكب متطلبات سوق العمل ضمن رؤية وطنية شاملة تستقطب الكفاءات بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها للتنمية الشاملة للوطن والمواطن».

اجتمعت مع إخواني الوزراء ضمن أعمال المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واعتمدنا “الإطار السكاني الوطني 2031” الذي يُرسّخ تصوراً موحداً لمستقبل سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويعزز تماسك الأسرة ونموها، ويواكب متطلبات سوق العمل ضمن رؤية وطنية شاملة تستقطب الكفاءات بما يخدم… pic.twitter.com/LOBcyYoads — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 17, 2025